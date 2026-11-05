Дончич першим за 38 років перевищив 300 очок за вісім матчів — Sky Sports News

Лука Дончич набрав 40 очок у матчі, в якому «Лос-Анджелес Лейкерс» перемогли «Сакраменто Кінгз» з рахунком 116:103. Це дозволило йому довести доробок до 308 очок у перших восьми матчах сезону та першим за 38 років перевищити позначку 300 очок на цьому відрізку.

308 очок за вісім матчів

Дончич зіграв у восьми з дев’яти перших матчів «Лейкерс» у сезоні. Як повідомляє Sky Sports News, він став першим гравцем із сезону 1988–89, який набрав понад 300 очок у перших восьми іграх сезону. Тоді Майкл Джордан набрав 303 очки.

Більше очок у перших восьми матчах сезону набирав лише Вілт Чемберлен. Він досягав цього тричі, а його найкращим результатом були 418 очок у сезоні 1962–63.

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Статистика матчу

Для Дончича це був шостий поспіль матч, у якому він набрав щонайменше 35 очок. Він реалізував шість триочкових кидків і 12 із 13 штрафних, а також зробив дев’ять підбирань і віддав сім результативних передач. Остін Рівз додав «Лейкерс» 21 очко, а команда здобула сьому перемогу в дев’яти матчах сезону.

У складі «Кінгз» новачок Даріус Акуфф-молодший набрав 22 очки та віддав 12 передач. Зак Лавін записав до активу 21 очко, а Домантас Сабоніс — 16 очок і 17 підбирань. «Сакраменто» має одну перемогу та сім поразок, зокрема програв усі три домашні матчі.

Наприкінці третьої чверті після виходу м’яча за межі майданчика один із глядачів агресивно кинув його в арбітриню Челісу Пейнтер. Дончич одразу вказав на вболівальника, після чого охорона вивела його з місця біля лицьової лінії.

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