Двоє польських фахівців приєдналися до тренерського штабу Динамо

Виконувач обов’язків головного тренера київського «Динамо» Мацей Кендзьорек запросив до тренерського штабу двох польських фахівців — Даніеля Войташа та Гжегожа Войтковяка. Обидва мають досвід роботи в польських клубах. Нові асистенти допомагатимуть команді готуватися до найближчих матчів, зокрема до зустрічі з «Кудрівкою» та поєдинку проти донецького «Шахтаря» в Кубку України.

Тренерський штаб першої команди київського «Динамо» поповнили Даніель Войташ і Гжегож Войтковяк. Даніель Войташ донедавна працював асистентом головного тренера польського клубу «Радомяк». Цей досвід він тепер використає в київській команді.

Гжегож Войтковяк також має досвід роботи в польському футболі. Навесні він завершив дворічну роботу з молодіжною командою познанського «Леха» й відтоді залишався без клубу. Тепер фахівець приєднався до тренерського штабу «Динамо».

Як Кендзьорек очолив команду

Мацей Кендзьорек став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» після звільнення Ігоря Костюка. До цього польський фахівець працював його помічником, а раніше входив до тренерського штабу Олександра Шовковського. Кендзьорек також має досвід роботи з кількома клубами у Польщі. Тепер він керує підготовкою київської команди та формує штаб, який допомагатиме йому в роботі з футболістами.

Залучення двох нових асистентів відбулося напередодні важливого відрізка сезону. На команду чекають матчі чемпіонату України та Кубка України, тож тренерському штабу потрібно підготувати гравців до найближчих суперників.

Коли «Динамо» зіграє з «Кудрівкою» та «Шахтарем»

Першим найближчим випробуванням для оновленого тренерського штабу має стати матч проти «Кудрівки» в межах 10-го туру української Прем’єр-ліги. Зустріч запланована на 23 жовтня. Наступний важливий поєдинок «Динамо» проведе 27 жовтня. Цього дня кияни зіграють із донецьким «Шахтарем» в 1/8 фіналу Кубка України. Протистояння двох українських грандів традиційно привертає значну увагу вболівальників.

Нові асистенти працюватимуть разом із Кендзьореком під час підготовки до цих матчів. Наскільки швидко фахівці адаптуються до команди та як позначиться оновлення штабу на грі «Динамо», покаже подальший перебіг сезону. Про це повідомила пресслужба клубу на офіційному сайті.

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