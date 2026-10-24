Дзеконський відбив пенальті Новака у переможному матчі Корони — Interia Sport

У Кельце, Польща, воротар «Корони» Ксав'єр Дзеконський відбив пенальті у виконанні Бартоша Новака в домашньому матчі проти ГКС «Катовіце». Поєдинок завершився перемогою господарів із рахунком 1:0.

Пенальті за нульового рахунку

Епізод стався за рахунку 0:0 у 12-му турі Екстракляси. ГКС «Катовіце», який, за описом Interia Sport, діяв в атаці активніше, отримав право на одинадцятиметровий удар. До м'яча підійшов Бартош Новак і сильно пробив у лівий від себе кут, близько до стійки.

Дзеконський дістався до м'яча та перевів його на кутовий. Завдяки цьому «Корона» зберегла свої ворота недоторканими, а згодом здобула мінімальну перемогу.

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Жести перед ударом

Журналіст Пшемислав Ланґєр описав незвичну психологічну дуель перед пенальті. За його словами, Дзеконський жестом показував Новаку, щоб той бив ліворуч від себе. Футболіст ГКС перепитав жестом, чи воротар упевнений, і отримав ствердну відповідь. Після цього Новак виконав удар саме в зазначений бік, а голкіпер «Корони» парирував м'яч.

Роберт Колендович дебютував на посаді тренера «Корони» саме в домашньому матчі з ГКС «Катовіце». Дзеконський раніше виступав за «Ягеллонію» та «Ракув», а до «Корони» перейшов через два роки після трансферу до клубу з Ченстохови.

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