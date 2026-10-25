Джарман першим серед британських гімнастів-чоловіків здобув дві медалі на ЧС — BBC Sport

У Роттердамі британський гімнаст Джейк Джарман виборов срібну медаль у фіналі вправи на опорному стрибку. Завдяки цьому він став першим британським гімнастом-чоловіком, який здобув дві особисті медалі на одному чемпіонаті світу, повідомляє BBC Sport.

Срібло в опорному стрибку

У фіналі Джарман набрав 14,650 бала та посів друге місце. Золоту медаль із результатом 14,850 бала виграв представник Вірменії Артур Давтян.

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У суботу 24-річний Джарман також здобув срібло у вільних вправах. Загалом у його активі п'ять медалей чемпіонатів світу. Спортсмен заявив, що на цих змаганнях виступав у багатоборстві й окремих дисциплінах, паралельно з командними завданнями.

Фінал у жіночих вільних вправах

Британська гімнастка Ебігейл Мартін посіла четверте місце у фіналі вільних вправ. Вона та француженка Маяна Прат отримали по 13,466 бала, однак Прат випередила суперницю за оцінкою виконання — 7,866 проти 7,666 у 18-річної Мартін. Перемогу в дисципліні здобула 17-річна американка Клер Піз.

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