Джарвіс і Рознер ділять лідерство Genesis Championship у Кореї — Sky Sports News

Південноафриканець Кейсі Джарвіс і француз Антуан Рознер після двох раундів ділять перше місце на турнірі Genesis Championship з гольфу в Кореї. Обидва гравці мають результат 10 ударів нижче пару на полі Woo Jeong Hills Country Club, повідомляє Sky Sports News.

Лідери після двох раундів

Джарвіс пройшов другий раунд за 67 ударів. Він не припустився богі та зробив чотири берді на відрізку з шести лунок поблизу середини раунду. Південноафриканець уже двічі перемагав у DP World Tour цього сезону.

Рознер показав найкращий результат дня — 65 ударів, або шість нижче пару. Француз стартував із десятої лунки, виконав берді з дистанції 44 футів на 13-й лунці, а раунд завершив без богі. Він заявив, що зосереджується на перемозі в турнірі, хоча участь у плей-оф також була б для нього важливою.

Фокс відстає на три удари

Новозеландець Раян Фокс, переможець The Open, ділить третю позицію та відстає від лідерів на три удари. Разом із ним на позначці сім ударів нижче пару перебувають Мартен Кувра, Філіппо Челлі та лідер рейтингу Корейської професійної асоціації гольфу Санхун Шін.

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Фокс посідає шосте місце в Race to Dubai і прагне скоротити відставання від лідера загального заліку Еухеніо Чакарри. Іспанець після 72 ударів у першому раунді пройшов другий за 66 ударів, увійшов до топ-15 і відстає від лідерів на шість ударів.

Боротьба за статус у DP World Tour

Іспанець Пабло Ларрасабаль не пройшов кат і належить до гравців, які втратять статус у DP World Tour. Разом із ним кат не подолав Себастіан Седерберг: перед стартом турніру він був 101-м у рейтингу, а за поточними прогнозами опуститься на 103-тє місце.

Таїландець Кірадеч Апхібранрат знявся з турніру через травму, тому не збереже статус Category 10 наступного сезону. Джейсон Скривенер, Зандер Ломбард і англієць Росс Фішер також не пройшли кат і не змогли продовжити сезон. Водночас Шон Крокер вийшов до вікенду та зберігає шанси піднятися зі 103-го місця до топ-100 рейтингу.

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