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Непереможний австралійський боксер, чемпіон світу за версіями The Ring та Zuffa Boxing Джей Опетая відмовився виходити на ринг проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера. Поєдинок мав відбутися 11 грудня 2026 року в межах великого вечора боксу, головною подією якого стане зустріч Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Про це повідомив американський боксерський інсайдер Ден Рафаель.

Причини раптового рішення австралійського спортсмена наразі не розголошуються. Востаннє Опетая проводив бій у вересні цього року, коли в дев'ятому раунді переміг технічним нокаутом Ноеля Мікаеляна.

Організатори боксерського шоу не планують переносити поєдинок на іншу дату та вже шукають нового суперника для американця, аби зберегти бій у програмі вечора. Головним претендентом на заміну називають британського ветерана Дерека Чісору. Вайлдер і Чісора вже зустрічалися на рингу у квітні 2026 року — тоді американець здобув перемогу роздільним рішенням суддів за підсумками 12 раундів, тож організатори можуть влаштувати реванш.

Джерело: Ден Рафаель в Х.

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