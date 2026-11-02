Джейк Пол битиметься з Седріком Думбе в Дубаї на Святвечір — Sky Sports News

Джейк Пол проведе боксерський поєдинок проти колишнього дворазового чемпіона світу з кікбоксингу Седріка Думбе в Дубаї, ОАЕ, на Святвечір. Як повідомляє Sky Sports, бій матиме професійний статус і складатиметься з восьми раундів у першій важкій вазі.

Умови поєдинку

Суперники боксуватимуть із лімітом ваги 200 фунтів у 10-унційних рукавичках. Для Пола це буде перший бій після поєдинку з Ентоні Джошуа, в якому він програв нокаутом у шостому раунді та зазнав перелому щелепи.

Загалом Пол, який починав кар'єру як YouTube-блогер, має рекорд у професійному боксі: 12 перемог і дві поразки, сім перемог він здобув нокаутом. Іншої поразки він зазнав від Томмі Ф'юрі у 2023 році. У 2024 році Пол також бився з Майком Тайсоном, якому тоді було 58 років.

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Досвід Седріка Думбе

34-річний Думбе народився в Камеруні та є французом. Він був дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу у напівсередній вазі. Його рекорд у цій дисципліні становить 75 перемог, сім поразок і одну нічию, зокрема 45 перемог нокаутом.

Після переходу в ММА Думбе здобув шість перемог нокаутом у перших семи професійних боях. У вересні 2023 року в Парижі він нокаутував Джордана Зебо за дев'ять секунд. Думбе вже має один професійний боксерський поєдинок: у 2015 році він переміг Мохамеда Фоділа за очками після чотирьох раундів.

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