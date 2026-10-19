Джейлен Гертс пропустить решту сезону через тромби в легенях — The Guardian

Квотербек клубу НФЛ «Філадельфія Іглс» Джейлен Гертс пропустить решту сезону після того, як додаткове обстеження виявило тромби, що перемістилися з ноги до легень. Про це з посиланням на заяву команди повідомляє The Guardian.

Стан і лікування

У «Іглс» заявили, що стан 28-річного гравця стабільний і він не має суттєвих функціональних обмежень. Гертсу діагностували тромбоз глибоких вен та двобічну емболію легеневих артерій.

Лікування передбачає прийом препаратів для розрідження крові, тому в цей період спортсмен не зможе брати участь у контактних активностях. Команда очікує повного відновлення без довгострокових наслідків. У заяві зазначили, що Гертс зможе повернутися до контактного футболу після припинення прийому антикоагулянтів, а наразі залишатиметься поруч із командою та підтримуватиме фізичну форму.

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Перед матчем у Лондоні

Перед поразкою від «Джексонвілл Джагуарс» у Лондоні 11 жовтня фахівці в Англії спершу діагностували в Гертса поверхневі тромби в лівій литці. За даними журналіста NFL Network Іана Рапопорта, квотербек перебував у лікарні до четвертої ранку, а лікарі порадили йому не спати як запобіжний захід. Це означало, що на початок матчу він не спав 36 годин.

У нинішньому сезоні Гертс віддав вісім тачдаун-пасів, здійснив три перехоплення та набрав 933 ярди пасом. У матчі проти «Кароліни Пантерс» замість нього стартував Таннер Маккі: він виконав 26 із 45 передач на 215 ярдів і зробив тачдаун. «Іглс» програли з рахунком 14:25.

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