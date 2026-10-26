Джейлена Вільямса винесли на ношах після травми ноги в матчі НБА — The Guardian

Захисник «Оклахома-Сіті Тандер» Джейлен Вільямс зазнав травми лівої ноги наприкінці матчу НБА проти «Лос-Анджелес Кліпперс», який його команда виграла з рахунком 108:101. 25-річного баскетболіста винесли з майданчика на ношах, повідомляє The Guardian.

Травма наприкінці гри

Вільямс упав під час проходу до кошика за 1 хвилину 14 секунд до завершення зустрічі. Під час приземлення його ліва нога підкосилася, а стопа неприродно вигнулася. Гравця винесли на ношах, накривши травмовану ногу рушниками. Коли він подивився на ногу, то прикрив руками рот.

Гравці обох команд, зокрема Шай Гілджес-Александер, були приголомшені побаченим. Тренер «Тандер» Марк Дейно після матчу сказав, що команда почувається не найкраще, та додав, що більше інформації про стан Вільямса очікують у понеділок.

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Реакція команди

Шай Гілджес-Александер, який набрав 34 очки, говорив про партнера зі сльозами на очах. Він сказав, що команді буде важко без такого гравця, проте висловив упевненість, що Вільямс повернеться сильнішим, а «Тандер» має втримати позиції до його повернення.

«Оклахома-Сіті» здобула третю перемогу поспіль на старті сезону та зберегла статус непереможеної. Водночас у першій чверті через біль у лівому плечі гру залишив захисник Кейсон Воллес, а форвард Джейлін Вільямс — через біль у правому зап’ясті. Обидва на майданчик не повернулися. Минулого сезону Джейлен Вільямс пропустив 49 матчів через різні травми, однак був важливою частиною чемпіонської кампанії «Тандер» у 2025 році.

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