Джеймс Андерсон має стати капітаном Napoli Knights в Італії — Sky Sports News

Англійський крикетист Джеймс Андерсон має продовжити ігрову кар’єру в Італії. 44-річний спортсмен має стати капітаном і співвласником Napoli Knights — однієї із шести команд ліги Italia T10. Про це повідомляє Sky Sports.

Після Ланкаширу

Андерсон продовжує виступи після завершення міжнародної кар’єри. Він грав за Ланкашир упродовж 25 років і цього року був капітаном команди графства, однак клуб вирішив не продовжувати з ним контракт.

За збірну Англії крикетист провів понад 400 матчів у всіх форматах і здобув майже тисячу вікетів. У Napoli Knights він має поєднати ролі гравця, капітана та співвласника команди.

Турнір Italia T10

Italia T10 — змагання у форматі десяти оверів на команду. Турнір триватиме 12 днів на Roma Cricket Ground і стартує 18 листопада. Лігу створили колишній професійний крикетист Надім Шахід та Амір Ахтар, який допомагав заснувати Everest Premier League у Непалі.

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У змаганнях також мають виступити Кріс Ґейл, Шон Марш і Давід Малан, а також гравці збірної Італії. Раніше цього року італійська команда поступилася Англії з невеликою різницею в матчі чемпіонату світу T20.

Тренування для місцевих гравців

За словами Шахіда, вхід на всі матчі буде безкоштовним, а поруч із турніром проводитимуть тренерські заняття. Компанія Андерсона Activate Sport & Leisure долучиться до частини цих занять. За даними Sky Sports, ініціатива має сприяти розвитку місцевих крикетистів, здатних конкурувати на олімпійському рівні до Ігор 2032 року в Брісбені.

Андерсон заявив, що Napoli Knights прагнуть бути конкурентними та боротися за титул, водночас роблячи внесок у розвиток крикету, який триватиме й після завершення турніру.

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