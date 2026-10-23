Джо Кордіна погодив умови можливого бою з боксером Менні Пак’яо — BBC Sport

Колишній чемпіон світу за версією IBF Джо Кордіна погодив умови можливого поєдинку проти 47-річного Менні Пак’яо в андеркарді бою Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа в Кардіффі, Велика Британія. Про це повідомляє BBC Sport з посиланням на промоутера Едді Гірна.

Переговори тривають

За словами Гірна, команда Кордіни погодила умови бою з Пак’яо, однак остаточного підтвердження проведення поєдинку ще немає. Промоутер зазначив, що переговори про включення бою до вечора боксу перебувають на просунутій стадії.

Ф’юрі та Джошуа мають провести бій у важкій вазі 11 грудня на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі. Квитки на вечір боксу, за даними BBC Sport, розпродали за одну годину. Інші поєдинки андеркарду ще не оголошували.

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Кордіна може повернутися до Кардіффа

34-річний Кордіна народився в Кардіффі та раніше володів титулом IBF у другій напівлегкій вазі. Востаннє він боксував у рідному місті 2023 року, коли повернув пояс у поєдинку проти Шавката Рахімова. У травні 2024 року валлієць втратив титул, поступившись Ентоні Какаче в Ер-Ріяді.

Пак’яо був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Його останній бій відбувся в липні 2025 року: філіппінець завершив унічию поєдинок із Маріо Барріосом за титул у напівсередній вазі. Якщо бій із Кордіною відбудеться, це стане першим виступом Пак’яо у Великій Британії та його першим поєдинком проти британця після перемоги над Рікі Хаттоном у 2009 році.

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