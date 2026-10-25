Джон Кетлін виграв Hong Kong Open з перевагою у п’ять ударів — Channel NewsAsia

Американський гольфіст Джон Кетлін переміг на турнірі Hong Kong Open у Фанліні, Гонконг, випередивши найближчих переслідувачів на п’ять ударів. У фінальному раунді він зробив сім берді та пройшов поле за 64 удари — на шість менше за пар.

Перевага у п’ять ударів

Кетлін завершив змагання з результатом 20 ударів нижче за пар і здобув сьомий титул в Азійському турі. Друге місце розділили представник Гонконгу Меттью Чун і фінський гольфіст Калле Самооя.

Перед 18-ю лункою Самооя випереджав Чуна на один удар, однак зробив богі та зрівнявся з ним у підсумковій таблиці. Для Чуна це найкращий результат гольфіста з Гонконгу на турнірі у Фанліні, повідомляє Channel NewsAsia.

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Фінальний раунд

Після третього раунду 35-річний Кетлін ділив лідерство з Томасом Пітерсом і Калебом Сарраттом. У неділю він зробив богі на п’ятій лунці, але згодом одноосібно очолив турнір. На 14-й лунці Кетлін точним ударом із густої трави з відстані 120 ярдів вивів м’яч у центр гріну та зберіг шанс на берді.

Пітерс і Сарратт розділили шосте місце із Семпсоном Чженом. Перемога стала для Кетліна першим титулом в Азійському турі з квітня 2024 року та забезпечила йому запрошення на Відкритий чемпіонат наступного року, а також першу в кар’єрі кваліфікацію на Masters.

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