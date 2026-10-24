Единбург обіграв Лайонс 31:10 завдяки двом спробам Паттерсона — BBC Sport

Шотландський «Единбург» у столиці Шотландії переміг «Лайонс» з рахунком 31:10 у матчі United Rugby Championship. Головним героєм зустрічі став 21-річний скрам-гаф Гектор Паттерсон, який заніс дві спроби та віддав два асисти, повідомляє BBC Sport.

За два дні до матчу Паттерсон підписав із клубом покращений контракт. Завдяки перемозі «Единбург» здобув чотири перемоги у чотирьох матчах ліги.

Перевага господарів після перерви

За дощової та вітряної погоди господарі вийшли вперед у першому таймі завдяки спробі Метта Каррі після комбінації з Паттерсоном на лівому фланзі. «Единбург» також домінував в аутах, де відзначилися Глен Янг і Ліам Макконнелл.

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На 47-й хвилині Мосесе Туіпулоту заніс другу спробу «Единбурга», підхопивши скидний пас Паттерсона. Невдовзі Паттерсон сам опинився під стійками після атаки тричетвертних. Бато Хлекані заніс єдину спробу «Лайонс» після тиску поблизу залікової зони суперника, але гості не змогли розвинути успіх.

Чотири перемоги у чотирьох матчах

Другу спробу Паттерсон оформив після швидкого розіграшу штрафного, прорвавшись у кут. Наприкінці матчу вінгер Джорді Гвінн додав ще одну спробу «Единбургу».

Команда Шона Еверітта очолює таблицю URC із 19 очками. «Лайонс» виграли два з чотирьох матчів ліги. Вінгер «Единбурга» Дуан ван дер Мерве був змушений залишити поле менш ніж через 20 хвилин у своєму першому старті після травми.

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