Едвардс набрав 45 очок у перемозі Міннесоти над Маямі — The Guardian

«Міннесота Тімбервулвз» перемогла «Маямі Гіт» з рахунком 131:106 у стартовому матчі сезону НБА. Ентоні Едвардс набрав 45 очок і зробив 10 підбирань, зіпсувавши дебют Янніса Адетокунбо за «Маямі». Про це повідомляє The Guardian.

Рекордний старт Едвардса

Едвардс реалізував 16 із 29 кидків з гри, зокрема дев'ять із 17 триочкових. Його 45 очок стали найбільшим результатом гравця «Міннесоти» у стартовому матчі сезону. Він також став третім гравцем в історії НБА, який більше одного разу набирав щонайменше 40 очок у першій грі сезону, після Вілта Чемберлена та Майкла Джордана.

ЛаМело Болл у дебютному матчі за «Тімбервулвз» записав до активу 21 очко й шість передач, влучивши п'ять триочкових. Джейден Макденіелс набрав 17 очок, а Руді Гобер зібрав 15 підбирань. Команда «Міннесота» реалізувала 21 триочковий кидок, тоді як «Маямі» — вісім.

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35 очок Адетокунбо

Янніс Адетокунбо, який приєднався до «Гіт» у міжсезоння після обміну з «Мілвокі Бакс», набрав 35 очок і зробив шість підбирань. Він реалізував 13 із 19 кидків з гри, але в одному з епізодів виконав штрафний кидок без дотику до кільця. Також Адетокунбо отримав флагрантний фол після того, як влучив ліктем у голову Терренсу Шеннону-молодшому під час проходу.

У першій половині Едвардс і Адетокунбо набрали по 21 очку, проте «Міннесота» пішла на велику перерву, ведучи 69:59. У третій чверті Едвардс і Болл влучили по триочковому, після чого «Тімбервулвз» збільшили відрив до 78:61 і надалі контролювали перебіг гри. За «Маямі» Бем Адебайо набрав 15 очок, а Клей Томпсон у дебюті за команду — 10.

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