Ексфутболіст Кришалович заявив, що подолав рак товстої кишки — Interia Sport

У Польщі колишній футболіст національної збірної Павел Кришалович заявив, що подолав рак товстої кишки після операції та хіміотерапії. Про його боротьбу з хворобою повідомляє Interia Sport.

Діагноз у 2018 році

Про злоякісну пухлину товстої кишки у Кришаловича стало відомо на початку 2018 року. Тоді для нього організували збір коштів на лікування, а в Слупську відбувся благодійний матч за участю його партнерів по збірній Польщі на чемпіонаті світу 2002 року. Польський футбольний союз PZPN також заявив про готовність допомогти з оплатою лікування.

Футболіст переніс операцію з видалення пухлини, після якої пройшов курс хіміотерапії. У розмові з Przegląd Sportowy Onet у 2024 році він сказав, що переміг хворобу, регулярно проходить обстеження та повернувся до фізичних навантажень.

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Кар'єра у футболі

Кришалович був одним із гравців збірної Польщі, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу 2002 року в Південній Кореї та Японії. У матчі проти США, який поляки виграли з рахунком 3:1, він забив другий гол своєї команди.

На клубному рівні нападник виступав, зокрема, за «Аміку» Вронки, франкфуртський «Айнтрахт» і «Віслу» Краків. У сезоні перед чемпіонатом світу він забив 16 голів у Бундеслізі. Нині Кришалович працює директором футбольної академії «Олімпії» з Грудзьондза.

Поширене онкологічне захворювання

За даними Національного реєстру новоутворень і Національного фонду здоров'я Польщі, на рак товстої кишки в країні щороку хворіють близько 20 тисяч людей, майже 12 тисяч із них помирають. Це одна з трьох найпоширеніших причин смерті від онкологічних захворювань у Польщі.

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