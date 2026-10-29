Ексглава MEDEF Ру де Безьє очолив оргкомітет Альп-2030 — Channel NewsAsia

Колишнього керівника головного французького бізнес-лобі MEDEF Жоффруа Ру де Безьє призначили президентом організаційного комітету зимових Олімпійських ігор French Alps 2030 у Франції. Про кадрове рішення комітет повідомив у четвер, 29 жовтня 2026 року.

Новий президент комітету

Як повідомляє Channel NewsAsia, Ру де Безьє раніше очолював MEDEF, яке джерело називає головним бізнес-лобі Франції. Його призначили президентом оргкомітету, відповідального за підготовку зимових Олімпійських ігор French Alps 2030.

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Зміна керівництва

Ру де Безьє змінив на цій посаді Едгара Гроспіронa, який залишив посаду попереднього місяця. Після його відходу виконавчого директора комітету Венсана Роберті призначили тимчасовим президентом.

У підписі до архівного фото Reuters, опублікованого разом із матеріалом, зазначено, що в липні 2023 року Ру де Безьє брав участь у зустрічі з обрання нового керівника MEDEF у Мюдоні поблизу Парижа. На той час він був керівником цієї французької бізнес-організації, який залишав посаду.

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