Український футболіст Владислав Вакула, колишній гравець донецького «Шахтаря», потрапив до заявки болгарської «Фратрії», яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату країни. Вакулу внесли до списку гравців на матч проти «Монтани», запланований на 28 жовтня. Це сталося після появи повідомлень про його мобілізацію до Збройних сил України.

У Фратрії також грає українець Тимур Кораблін. Раніше він і Вакула разом виступали за Минай та Зорю.

У 2022−2024 роках болгарську Фратрію очолював український тренер Олександр Бабич.

За свою кар'єру Вакула також грав за Маріуполь, Шахтар, Ворсклу, Полісся та Чорноморець.

Інформація про 27-річного футболіста з’явилася на офіційному сайті Болгарського футбольного союзу

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