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Ексгравець Шахтаря Владислав Вакула опинився в болгарському клубі після новин про мобілізацію

UA NEWS 28 Жовтня 2026 20:28
Ексгравець Шахтаря Владислав Вакула опинився в болгарському клубі після новин про мобілізацію
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Український футболіст Владислав Вакула, колишній гравець донецького «Шахтаря», потрапив до заявки болгарської «Фратрії», яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату країни. Вакулу внесли до списку гравців на матч проти «Монтани», запланований на 28 жовтня. Це сталося після появи повідомлень про його мобілізацію до Збройних сил України.

Болгарський футбольний союз

У Фратрії також грає українець Тимур Кораблін. Раніше він і Вакула разом виступали за Минай та Зорю.

У 2022−2024 роках болгарську Фратрію очолював український тренер Олександр Бабич.

За свою кар'єру Вакула також грав за Маріуполь, Шахтар, Ворсклу, Полісся та Чорноморець.

Інформація про 27-річного футболіста з’явилася на офіційному сайті Болгарського футбольного союзу

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