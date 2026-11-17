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Колишній фланговий оборонець паризького ПСЖ та національної збірної Франції Левен Курзава офіційно повідомив про завершення професіональної кар'єри футболіста у віці 34 років. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

Останнім часом захисник тривалий час боровся з наслідками травм і залишався без клубу після того, як улітку залишив індонезійський «Парсіб». Перед цим він також не зміг закріпитися у португальській «Боавішті» та англійському «Фулгемі».

«Колись треба було почати. Сьогодні треба вміти закінчувати. Після стількох років пристрасті, жертв, мрій та емоцій для мене настав момент перегорнути чудову сторінку свого життя», — зазначив Курзава.

Найбільших клубних успіхів оборонець досяг під час виступів за столичний «Парі Сен-Жермен», де він провів дев'ять років. За цей час гравець п'ять разів ставав чемпіоном Франції (Ліга 1), виграв по чотири національні Кубки та Кубки ліги, а також п'ять разів здобував Суперкубок країни. У складі збірної Франції Курзава провів 13 поєдинків, у яких відзначився одним зарідженим м'ячем.

Джерело: Instagram Левена Курзави.

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