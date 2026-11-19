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Захисник клубу «Сьюдад-де-Янтсаса» Джон Перласа кинув камінь у помічника головного арбітра під час матчу третього дивізіону чемпіонату Еквадору.

Інцидент стався 17 жовтня у грі проти «Ріо-Агуаріко».

Камінь влучив Леніну Джованні Охеда Нуньєсу в обличчя. Суддю госпіталізували, травми потребували хірургічного втручання. На відновлення може знадобитися до 60 днів.

Дисциплінарний комітет визнав футболіста винним у нападі на офіційну особу матчу та відсторонив від будь-якої футбольної діяльності до 19 жовтня 2034 року.

Клуб оштрафували на $2 тис. і зобов’язали виплатити ще $4,3 тис. компенсації за лікування арбітра. Також команда проведе три найближчі домашні матчі без глядачів на своєму стадіоні.

Джерело: Федерація футболу Еквадору.

Михайло Мудрик отримав травму гомілкостопа під час тренування «Тоттенгема». Українцю знадобиться кілька тижнів на відновлення, тому він, найімовірніше, пропустить найближчі матчі клубу та не встигне повернутися до збірної України на вересневі і жовтневі ігри.

Михайло Мудрик вийшов на полеу матчі «Тоттенгема» проти «Ноттінгем Форест». Український вінгер розпочав гру на лавці запасних, а на 75-й хвилині замінив Матіса Теля.

Нагадаємо, Мудрик потрапив у курйозну ситуацію під час інтерв’ю Гордону.

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