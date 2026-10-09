Еліна Світоліна наблизилася до найкращого рейтингу WTA за останні п’ять років

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Українська тенісистка Еліна Світоліна покращить позицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

Лідерка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна за підсумками турніру WTA 1000 у Пекіні гарантовано підніметься у світовому рейтингу. Цього сезону 32-річна спортсменка демонструє стабільні результати та продовжує наближатися до власних кар'єрних вершин.

Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні, здолавши американку Енн Лі у двох сетах. Це вже вп'яте у 2026 році українка дісталася цієї стадії змагань.

Завдяки цьому результату Світоліна гарантувала собі щонайменше шосте місце у світовому рейтингу незалежно від результату наступного матчу. Перед стартом змагань у Китаї вона посідала сьому позицію з 4809 очками.

У live-рейтингу українка вже має 5024 очки. Випередити її більше не зможе чешка Кароліна Мухова, яка зазнала поразки та завершила виступи в Пекіні. Також Світоліній не загрожує Іга Свьонтек: навіть перемога польки на турнірі не дозволить їй набрати більше ніж 4784 очки.

Таким чином, після завершення China Open Еліна повернеться до шістки найкращих тенісисток світу. Востаннє вона посідала шосте місце 25 жовтня 2021 року.

Кар'єрним рекордом Світоліної залишається третє місце рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. Українка також входила до трійки найкращих тенісисток світу у 2018 та 2019 роках.

Успіх у Пекіні став черговим підтвердженням високого рівня гри Світоліної у 2026 році. Цього сезону українка вже виграла два титули: на турнірі WTA 250 в Окленді та престижному змаганні WTA 1000 у Римі.

Особливо пам'ятним став тріумф в Італії, де Еліна послідовно перемогла Олену Рибакіну, Ігу Свьонтек і Коко Гофф. Крім того, українка дісталася фіналу турніру WTA 1000 у Дубаї.

На турнірах Grand Slam Світоліна вперше у кар'єрі зіграла у півфіналі Australian Open, а на Ролан Гаррос ушосте дійшла до чвертьфіналу. Також упродовж сезону вона виступала у півфіналах змагань WTA 1000 в Індіан-Веллсі та Торонто, а також турніру WTA 500 у Штутгарті.

У Пекіні українка вже повторила свій другий найкращий результат на China Open, пробившись до чвертьфіналу.

У чвертьфіналі турніру в Пекіні Світоліна зустрінеться з представницею Китаю Чжен Ціньвень. Поєдинок запланований на п'ятницю, 9 жовтня. Початок – не раніше 10:00 за київським часом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

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