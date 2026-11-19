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Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила продовжити виступи цього року після завершення офіційного сезону. Шоста ракетка світу приєднається до зіркового складу учасників виставкових командних змагань World Tennis League, які наприкінці грудня відбудуться в Індії.

Виставковий турнір прийматиме індійське місто Бенгалуру з 17 до 20 грудня. Для Еліни Світоліної це буде друга поспіль участь у World Tennis League.

Організатори вже оголосили імена кількох відомих тенісистів, які зіграють на змаганнях. Компанію українці складуть швейцарка Белінда Бенчич, іспанка Паула Бадоса, чешка Кароліна Плішкова, австралієць Нік Кірьос і представник Казахстану Александр Бублік.

Змішаний командний турнір проводять щороку. Змагання мають незвичний для класичного тенісу формат:

Склад команд: усіх учасників розподіляють між чотирма колективами — «Орлами», «Соколами», «Яструбами» та «Повітряними зміями». До кожної команди входять четверо гравців: двоє чоловіків і двоє жінок.

Груповий етап: команди зустрічаються між собою за коловою системою. Кожне протистояння складається з чотирьох матчів: чоловічого та жіночого одиночних поєдинків, а також двох парних зустрічей — чоловічої, жіночої або змішаної.

Фінал: за підсумками групового раунду дві найкращі команди виходять до вирішального матчу, де борються за головний трофей.

Минулого року в турнірі, окрім Еліни Світоліної, брала участь ще одна українка — Марта Костюк. Її команда змогла дійти до фіналу змагань.

Офіційну частину сезону-2026 Еліна Світоліна завершила на високій ноті, діставшись фіналу Підсумкового турніру WTA.

Загалом цей рік став для української тенісистки найуспішнішим за останні сім сезонів. На початку кампанії Світоліна встановила особистий рекорд на Australian Open, пробившись до півфіналу.

Завдяки цьому результату вона вперше від жовтня 2021 року повернулася до десятки найкращих тенісисток світу. Офіційний сезон українка завершила на шостому місці рейтингу WTA.

Про це повідомили на сторінці турніру в Instagram.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла чешку Лінду Носкову в півфіналі WTA Finals 2026 з рахунком 6:2, 6:1. Перемога вивела Світоліну до вирішального матчу турніру, де її суперницею стане Мірра Андрєєва.

Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що наступного тижня повернеться в Україну після виступу у фіналі підсумкового турніру сезону в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія, США. Вона також пообіцяла продовжувати підтримувати країну через пожертви, власний благодійний фонд і платформу, яку має у тенісі.

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