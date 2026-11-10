Еліна Світоліна програла Міррі Андрєєвій на старті WTA Finals

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Перша ракетка України Еліна Світоліна невдало розпочала виступ на престижному Підсумковому турнірі WTA Finals. У стартовому поєдинку змагань 32-річна українська тенісистка поступилася представниці Росії, яка виступає в нейтральному статусі, Міррі Андрєєвій.

У першому сеті суперниці демонстрували приблизно рівну гру. Рахунок залишався нічийним до 2:2, однак у п'ятому геймі стартової партії Андрєєва зуміла зробити брейк і перехопила ініціативу.

Надалі російська тенісистка втримала перевагу та завершила сет із рахунком 6:4.

У другій партії становище Світоліної значно погіршилося. Показники влучання першою подачею та виграшу розіграшів після неї в українки впали нижче 50%. Андрєєва скористалася проблемами суперниці й виграла всі гейми, не дозволивши Світоліній набрати жодного очка в рахунку партії.

Підсумковий рахунок матчу — 0:2 (4:6, 0:6) на користь Мірри Андрєєвої.

Після цієї зустрічі рахунок особистих протистоянь тенісисток став 2:1 на користь російської спортсменки.

Наступний поєдинок на Підсумковому турнірі українка проведе в середу, 11 листопада. Її суперницею стане представниця Чехії Кароліна Мухова.

У першому турі Мухова поступилася Аріні Сабаленко. Тож майбутня зустріч матиме важливе значення для обох тенісисток у боротьбі за продовження виступу на турнірі.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна поки не поспішає повертатися до виступів у світовому тенісному турі. Спортсменка не братиме участі в турнірі серії WTA 500, який відбудеться в Токіо з 26 жовтня до 1 листопада.

Про відсутність Світоліної в списку учасниць повідомили на офіційному сайті змагань. Причини відмови від участі в турнірі не уточнюються.

Еліна Світоліна зіткнулася із сексистськими образами після розриву з Монфісом — The Telegraph.

Нагадаємо, Світоліна пояснила, що вплинуло на рішення розійтися з Монфісом.

Раніше Монфіс скасував прощальні турніри після розриву зі Світоліною.

До цього Еліна Світоліна оголосила про розрив із Гаелем Монфісом після п’яти років стосунків.

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