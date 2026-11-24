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Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася, що навіть не розглядала можливості достроково завершити сезон після розлучення з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. За словами спортсменки, вона практично відразу відкинула варіант відмови від участі у Підсумковому турнірі 2026 року, на який повернулася цього сезону після восьмирічної перерви.

Українська тенісистка також зазначила, що обговорювала своє рішення з Монфісом. Він підтримав її намір вирушити до американського Індіан-Веллса та гідно завершити сезон.

«Варіант дострокового завершення сезону я навіть не розглядала. Я обговорювала це з Гаелем, і він також виступив за те, що головне – гідно завершити сезон. Ми від початку планували, що я приїду до США і закінчу сезон, попри всі обставини, зокрема психологічні труднощі, з якими мені довелося зіткнутися. Виступити на Підсумковому турнірі було моєю метою, і Гаель мене в цьому підтримав. Тепер у нас з’явилося трохи часу, щоб усе владнати, зокрема питання, пов’язані з нашою донькою. Рада, що все нарешті позаду», – заявила Світоліна.

Нагадаємо, на Підсумковому турнірі 2026 року Еліна Світоліна пробилася до фіналу, де поступилася російській тенісистці Миррі Андрєєвій.

Після матчу представниця країни-агресорки несподівано звернулася до українки. Своєю чергою, Світоліна згодом уперше прокоментувала цей епізод і назвала поведінку суперниці провокативною.

Про це Світоліна розповіла в ефірі

YouTube-каналу Tennis Legends

, підбиваючи підсумки року, який став одним із найуспішніших у її кар’єрі.

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Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що сприйняла слова Мірри Андрєєвої під час церемонії після фіналу WTA Finals як провокацію. У вирішальному матчі Андрєєва перемогла з рахунком 7:5, 6:3.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до списку претенденток на головні відзнаки щорічної премії WTA Awards. Переможниць визначать за підсумками голосування.

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