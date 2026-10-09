Еліна Світоліна вилетіла з турніру WTA 1000 у Пекіні

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Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Китаянка захопила ініціативу вже на початку першого сету, вигравши два гейми поспіль.

Згодом Чжен Ціньвень збільшила перевагу до 3:1. Еліна Світоліна намагалася нав’язати суперниці боротьбу, однак переломити хід партії не змогла. Представниця Китаю втримала перевагу та завершила сет із рахунком 6:3.

У другій партії тенісистки почергово вигравали гейми. Чжен Ціньвень повела 3:2, проте українка зуміла перехопити ініціативу та вийшла вперед — 4:3.

За рахунку 5:4 китаянка отримала можливість подати на матч, однак Світоліна відігралася та перевела сет на тайбрейк. Попри це, у вирішальному розіграші партії перемогу здобула суперниця українки.

Результат чвертьфіналу: Чжен Ціньвень (Китай) — Еліна Світоліна (Україна, №6 посіву) — 6:3, 7:6(6).

Раніше жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Національну команду представляли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок. Капітаном збірної був Ілля Марченко.

Українки вперше в історії вийшли до фіналу турніру, де поступилися збірній Чехії з рахунком 0:2.

За вихід до фіналу синьо-жовті отримали один мільйон євро. Переможниці турніру, збірна Чехії, заробили 1,5 мільйона євро.

Півфіналістки — збірні Іспанії та Італії — отримали по 500 тисяч євро. Команди, які дійшли до чвертьфіналу, — Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай — заробили по 350 тисяч євро.

Загальний призовий фонд турніру становив 4,9 мільйона євро.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна покращить позицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

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