Еліна Світоліна зіткнулася із сексистськими образами після розриву з Монфісом — The Telegraph

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Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала масованої атаки хейтерів у соцмережах після оголошення про розставання з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Пара перебувала у шлюбі з липня 2021 року, а після новини про розрив спортсменка зіткнулася із сексистськими образами та хвилею негативних коментарів.

Звістка про розлучення викликала бурхливу реакцію серед фанатів. Чимало дописувачів соцмереж звинуватили українку в тому, що розрив нібито завадив Монфісу належним чином попрощатися з великим тенісом.

Наступного дня Світоліна оприлюднила ще один допис, пояснивши мотиви цього рішення, однак це не зупинило негатив.

Як повідомляє The Telegraph, під публікаціями спортсменки з’явилася велика кількість образливих і сексистських коментарів. Користувачі соцмереж покладають на Еліну провину за те, що французький тенісист був позбавлений можливості завершити кар'єру перед рідними трибунами.

Як стверджує L’Équipe, після цієї розмови француз утратив мотивацію продовжувати професійну кар’єру, а згодом офіційно сповістив Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) про завершення кар’єри та був виключений із системи антидопінгового контролю для чинних спортсменів.

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного спортсмена. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи. Цю інформацію підтвердили в ITIA.

Про несподіваність такого рішення свідчить і попередній календар француза. Він планував провести прощальні матчі на турнірі в Ліоні та паризькому «Мастерсі», однак тепер ці виступи не відбудуться.

За даними L’Équipe, спортсмен вирішив скасувати заплановані турніри, щоб не привертати зайвої уваги до особистого життя на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою.

Джерело: The Telegraph

Нагадаємо, Світоліна пояснила, що вплинуло на рішення розійтися з Монфісом.

Раніше Монфіс скасував прощальні турніри після розриву зі Світоліною.

До цього Еліна Світоліна оголосила про розрив із Гаелем Монфісом після п’яти років стосунків.

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