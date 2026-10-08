Елізе Мертенс вийшла до півфіналу парного розряду в Пекіні — Interia Sport

Бельгійська тенісистка Елізе Мертенс разом із Діаною Шнайдер вийшла до півфіналу парного розряду турніру China Open категорії WTA 1000 у Пекіні, Китай. У чвертьфіналі посіяний під шостим номером дует здолав Еллен Перес і Демі Схюрс з рахунком 2:0 за сетами. Про це повідомляє Interia Sport.

Перемога за 64 хвилини

Матч тривав 64 хвилини. Перес і Схюрс зрівняли рахунок у першій партії після брейку на подачі Шнайдер, однак від 2:2 Мертенс і Шнайдер виграли сім геймів поспіль. Серія дозволила їм завершити перший сет із рахунком 6:2 та повести 3:0 у другому.

Схюрс і Перес перервали цю серію, але змінити перебіг поєдинку не змогли. Мертенс грала біля сітки, тоді як Шнайдер діяла з задньої лінії. У півфіналі бельгійсько-російська пара зустрінеться з переможницями матчу між Сарою Еррані та Жасмін Паоліні й Габріелою Дабровскі та Луїзою Стефані.

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Матч проти Іги Свьонтек

Наступного дня Мертенс має зіграти в одиночному чвертьфіналі China Open проти Іги Свьонтек. Польська тенісистка раніше двічі перемагала бельгійку в очних зустрічах. Перед матчем зі Свьонтек Мертенс також обіграла в Пекіні Коко Гофф у двох сетах, хоча до цього мала баланс 0:5 у поєдинках з американкою.

Півфінали одиночного та парного розрядів у Пекіні заплановані на суботу. У разі перемоги над Свьонтек Мертенс проведе вікенд із матчами в обох дисциплінах.

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