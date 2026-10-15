Емі Кокейн повернулася до старту Англії на матч із Канадою — BBC Sport

Хукер Емі Кокейн повернулася до стартового складу жіночої збірної Англії з регбі на матч проти Канади, який відбудеться в Торонто, Канада. Англійки не програють у 41 матчі поспіль і зіграють на BMO Field у межах WXV Global Series. Початок зустрічі запланований на 00:00 17 жовтня за британським літнім часом.

Повернення Кокейн

Кокейн не грала в тестових матчах із травня. Тоді вона занесла останню спробу Англії в поєдинку проти Франції в Бордо, який забезпечив команді Великий шолом. На рахунку регбістки 94 матчі за національну збірну.

Брайоні Філд із «Сараценс», яка має три матчі за Англію та вдало заміняла Кокейн у першій частині WXV Global Series минулого місяця, розпочне гру серед запасних. Як повідомляє BBC Sport, до стартового складу також увійшла проп Ханна Боттерман, яка в попередній грі проти Нової Зеландії з'явилася на полі після заміни.

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У третій лінії зіграє Ебі Бертон, а на позиції внутрішнього центру тренерський штаб обрав Татьяну Герд замість Гелени Роуленд. Садія Кабея, яка пропустила матч із новозеландками через травму ноги, потрапила до лави запасних. Там само буде 20-річна Демелза Шорт із «Бристоль Беарз», яка може зіграти в другій лінії.

Матчі Канади та Англії

Канада, віцечемпіонки світу, минулого місяця зіграла з Англією внічию 26:26 в Ексетері, перервавши майже чотирирічну переможну серію суперниць. Головний тренер канадок Кевін Руе назвав перемогу над «Червоними трояндами» головною метою команди на 2026 рік.

Для збірної Канади матч у Торонто стане першим домашнім за понад 14 місяців. Очікується, що гру відвідають більш як 14 тисяч глядачів, що перевищить рекорд відвідуваності окремого жіночого регбійного матчу в Північній Америці. Попередній рекорд встановили 11 453 глядачі на домашній перемозі Канади над США. Команди також зустрінуться в Оттаві 23 жовтня в межах Rugby Rematch Tour.

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