Енсісо врятував Іпсвіч від поразки в матчі з Галлом — Sky Sports News

«Іпсвіч Таун» зіграв унічию 2:2 з «Галл Сіті» в матчі Прем’єр-ліги на стадіоні MKM Stadium у Галлі. Гол Хуліо Енсісо на 74-й хвилині дозволив гостям уникнути поразки після того, як господарі в другому таймі вийшли вперед, повідомляє Sky Sports.

Перевага «Іпсвіча» до перерви

Гості відкрили рахунок на 22-й хвилині: Флорентіно забив свій перший гол у Прем’єр-лізі після передачі Абдула Уаттари. До перерви «Галл Сіті» не завдав жодного удару в площину воріт, а команда Гарі О’Ніла контролювала хід гри.

На 34-й хвилині Енсісо також відзначився, однак гол скасували через фол на Олі Макберні. Рішення арбітра після перевірки VAR залишили чинним.

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Камбек господарів і відповідь Енсісо

Після перерви «Галл Сіті» зрівняв рахунок. На 58-й хвилині Тім Іроегбунам отримав передачу від Макберні, прорвався від центральної лінії та переграв Крістіана Волтона. Через десять хвилин Макберні реалізував штрафний удар, пробивши низом у кут воріт. Це був його перший гол прямим ударом зі штрафного в Прем’єр-лізі.

Енсісо встановив остаточний рахунок дальнім ударом лівою ногою у верхній кут. Це його другий гол у сезоні Прем’єр-ліги. «Іпсвіч» набрав уже вісім очок у матчах, у яких поступався за ходом гри, — більше за будь-яку іншу команду ліги цього сезону. Безвиграшна серія «Галл Сіті» в чемпіонаті сягнула семи матчів.

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