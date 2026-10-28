Еразмус викликав шістьох гравців без тестового досвіду до збірної ПАР — TimesLIVE

У ПАР тренер національної збірної з регбі Расі Еразмус назвав склад із 37 гравців на другу частину Nations Championship у листопаді. До команди вперше викликали шістьох регбістів без досвіду тест-матчів: Якіна Ахмеда, Себастіана де Клерка, Луана Гіліомі, Маркуса Мюллера, Райлі Нортона та Еммануеля Тшітуку, повідомляє TimesLIVE.

Новачки у складі

Усі шестеро раніше були залучені до системи Springboks. Ахмед, Гіліомі, Мюллер і Тшітука представляли збірну ПАР A в матчі проти Зімбабве. Колишній капітан молодіжної збірної Нортон виходив за Springboks у матчах проти Barbarians на початку сезону, а де Клерк торік брав участь у національному координаційному зборі.

Еразмус заявив, що тренерський штаб уже певний час стежив за всіма шістьма гравцями. За його словами, вони стабільно виступали за свої франшизи протягом останніх двох сезонів, а розширення глибини складу є одним із ключових принципів команди. Нортон, Гіліомі й Ахмед також входили до молодіжних збірних ПАР, що вигравали молодіжний чемпіонат світу. Гіліомі грав і за національну збірну з регбі-7.

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Листопадові матчі

До складу також увійшли капітан Сія Колісі, Пітер-Стеф дю Туа та Даміан де Алленде. Через травми поза командою залишилися Чеслін Колбе, Ебен Етзебет, Андре Естергейзен і Хандре Поллард.

Збірна ПАР зіграє з Італією 7 листопада, Францією 13 листопада та Ірландією 21 листопада. Фінальний вікенд турніру запланований у Лондоні на 27–29 листопада. ПАР очолює таблицю команд Південної півкулі за різницею очок: команда має 15 балів, стільки ж, як Нова Зеландія.

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