ERR не покаже церемонії Юнацької Олімпіади через прапори Росії та Білорусі — ERR News

В Естонії суспільний мовник ERR не транслюватиме наживо церемонії відкриття та закриття Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі. Мовник ухвалив це рішення після допуску спортсменів Росії — держави-агресора — та Білорусі до участі під національними прапорами, повідомляє ERR News.

Рішення мовника

Керівник спортивного відділу ERR Ріво Саарна заявив, що мовник отримав від Міжнародного олімпійського комітету підтвердження участі російських і білоруських спортсменів під національними прапорами. За його словами, спочатку вони мали змагатися як нейтральні спортсмени.

Саарна назвав прикрим розвитком подій дозвіл російській і білоруській молодіжним збірним принести на стадіон прапори та символіку держав-агресорів. Він також заявив, що рішення МОК нормалізує статус Росії як звичайного члена міжнародної спільноти, хоча вона продовжує війну проти України.

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На думку Саарни, такий підхід суперечить принципам олімпізму, зокрема мирному розвитку суспільства, дружбі, повазі та солідарності. ERR повідомив про відмову від прямих трансляцій церемоній Європейській мовній спілці та Олімпійському комітету.

Ігри в Дакарі

Юнацькі Олімпійські ігри в Дакарі відбудуться з 31 жовтня до 13 листопада. Естонію на змаганнях представлятимуть 12 спортсменів. До ухвалення рішення ERR планував показати обидві церемонії.

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