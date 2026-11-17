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Європейський Союз готує нові обмеження для представників російського спорту, які можуть фактично нівелювати нещодавнє пом’якшення позиції Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Очікується, що відповідні заходи затвердять найближчим часом у межах 22-го пакета санкцій.

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас 16 листопада під час пресконференції у Брюсселі підтвердила, що європейські міністри підтримали посилення візових обмежень та спортивних бар’єрів для громадян Росії.

Презентація 22-го пакета санкцій очікується найближчими днями. Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала його винесення на розгляд засідання Європейської ради, яке заплановане на 26–27 листопада.

«Сьогодні міністри рішуче закликали посилити візову політику та не допускати російських спортсменів до участі у спортивних заходах, які проводяться в Європейському Союзі. Якщо Росія розраховує на нашу втому, вона буде розчарована», – заявила Каллас.

За даними джерел, у Брюсселі розглядають два можливі варіанти обмежень щодо російських спортсменів:

повна заборона на в’їзд до країн ЄС та участь у спортивних турнірах на території Євросоюзу;

сувора заборона виступати під державним прапором Росії.

Крім того, обмеження можуть поширити не лише на російських, а й на білоруських спортсменів.

Якщо рішення ухвалять, усі 27 країн-членів ЄС будуть зобов’язані дотримуватися санкційного режиму. Це діятиме попри рекомендації МОК щодо зняття обмежень із російських атлетів та повернення їм національної символіки.

Європейські держави, які не входять до ЄС, зокрема Велика Британія, Норвегія та Швейцарія, самостійно визначатимуть умови допуску російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території.

Водночас деякі країни вже запровадили суворі обмеження на національному рівні.

Так, 13 листопада уряд Норвегії посилив візові правила, заборонивши в’їзд професійним спортсменам і супроводжувальному персоналу з Росії та Білорусі.

Раніше про аналогічні заходи щодо недопуску атлетів із країн-агресорок повідомили Естонія та Фінляндія.

Наразі Швеція аналізує можливість відмовляти у візах спортсменам із Росії та Білорусі, які прагнуть взяти участь у міжнародних змаганнях на території країни.

Уряд Фінляндії з 16 листопада обмежить в’їзд російських спортсменів, зокрема тих, хто бере участь у змаганнях у нейтральному статусі. Ці заходи є частиною ширших обмежень для громадян Російської Федерації — держави-агресора — щодо короткострокової роботи у Фінляндії за шенгенськими візами.

Норвегія, Швеція та Естонія заявили про намір обмежити участь спортсменів із Російської Федерації — держави-агресора — у міжнародних змаганнях на своїй території.

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