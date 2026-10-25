Ессендон не продовжить контракт із тренеркою Наталі Вуд — ABC News Australia

Австралійський клуб «Ессендон» вирішив не продовжувати контракт із головною тренеркою жіночої команди Наталі Вуд після сезону AFLW, у якому «Бомберс» здобули лише одну перемогу. Як повідомляє ABC News, Вуд допрацює до завершення чемпіонату та проведе останній матч команди проти «Коллінгвуда» наступної неділі.

Про рішення клубу цього тижня повідомили самій тренерці. Гравчинь, тренерський штаб і працівників поінформували після недільної поразки «Ессендона» від «Готорна» з рахунком 3.7 (25) — 3.2 (20).

Рішення клубу

Генеральний директор «Ессендона» Тім Робертс назвав рішення складним і подякував Вуд за її внесок в історію клубу. За його словами, тренерка сформувала стандарти та культуру команди після вступу «Ессендона» до AFLW у 2022 році.

Робертс зазначив, що нинішній сезон був складним і клуб не досяг бажаних результатів на полі. Він також відзначив готовність Вуд завершити сезон на посаді та її ставлення до гравчинь.

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У клубі повідомили, що розпочнуть пошук нової головної тренерки та оцінять усі складові програми, аби вона розвивалася разом із лігою та могла покращити результати.

Робота Наталі Вуд

Наталі Вуд приєдналася до «Ессендона» в березні 2022 року перед дебютним сезоном команди в AFLW. Під час роботи в клубі вона стала першою жінкою, яка провела 50 матчів AFLW як тренерка, а також вивела «Ессендон» до фінальної частини змагань у 2023 і 2024 роках.

Вуд заявила, що пишається роботою зі створення програми жіночої команди та підтримкою гравчинь у їхньому розвитку. Вона назвала привілеєм роботу на посаді першої головної тренерки AFLW-команди «Ессендона».

Турнірна ситуація

Перемога над «Ессендоном» дозволила «Готорну» піднятися на восьме місце турнірної таблиці за один тур до завершення регулярного сезону. Водночас команда ще не гарантувала собі участі у фінальній частині змагань.

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