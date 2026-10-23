Естудьянтес вибив Фламенго з Кубка Лібертадорес — Buenos Aires Times

Аргентинський «Естудьянтес» у Ріо-де-Жанейро вибив бразильський «Фламенго» з Кубка Лібертадорес і вийшов до фіналу турніру. У матчі-відповіді півфіналу на стадіоні «Маракана» команди зіграли 0:0, а в серії пенальті аргентинський клуб переміг 3:2.

Три сейви Муслери

Головним героєм серії став 40-річний уругвайський воротар «Естудьянтеса» Фернандо Муслера. Він відбив удари Жоржинью, Лукаса Пакети та Бруно Енріке. Про це повідомляє Buenos Aires Times.

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«Естудьянтес» більшу частину другого тайму грав у меншості: на 50-й хвилині другу жовту картку отримав Бальтасар Родрігес. Попри вилучення гості зберегли нульову нічию. Обидва півфінальні матчі завершилися без забитих м'ячів.

Фінал проти Палмейраса

У фіналі 28 листопада «Естудьянтес» зустрінеться з «Палмейрасом». Вирішальний матч відбудеться на стадіоні «Сентенаріо» в Монтевідео. Аргентинський клуб претендуватиме на п'ятий титул у Кубку Лібертадорес і перший від 2009 року. Бразильські команди вигравали цей турнір щороку з 2019-го.

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