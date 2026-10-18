Іспанський гольфіст Еухеніо Чакарра переміг на DP World India Championship у Нью-Делі, Індія, з перевагою у два удари та очолив сезонний залік Race to Dubai. Як повідомляє Sky Sports News, це третя перемога 26-річного іспанця цього сезону на DP World Tour.

Перевага після третього раунду

Перед фінальним раундом Чакарра мав перевагу в п’ять ударів, яку здобув після результату 63 удари, або дев’ять нижче пару, у третьому раунді. У вирішальний день він пройшов поле за 70 ударів — два нижче пару.

Гольфіст зробив берді на двох із перших трьох лунок, однак припустився богі на шостій. Після кількох важливих патів на пар він оформив ще одне берді на 11-й лунці та втримав лідерство.

Австралієць Даніель Гіллієр завершив змагання з результатом 19 нижче пару. Коли він зробив берді на останній лунці, перевага Чакарри скоротилася до двох ударів, а самому іспанцеві залишалося зіграти три лунки. Іспанець Анхель Ідальго та поляк Адріан Меронк показали результат 15 нижче пару.

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Зміна лідера Race to Dubai

Після перемоги Чакарра набрав 4092,89 очка та обійшов у Race to Dubai американця Патріка Ріда, який утримував першу позицію протягом семи місяців. Рід розділив 23-тє місце в Індії з результатом вісім нижче пару, а північноірландський гольфіст Рорі Макілрой став спів-42-м із результатом чотири нижче пару.

У фінальному раунді Макілрой зіграв 74 удари, або два вище пару. Він почав із берді на першій лунці, після чого зробив дабл-богі на третій і богі на четвертій. Рід завершив турнір раундом у 69 ударів — три нижче пару.

До завершення сезону залишаються три турніри. Наступним етапом стане Genesis Championship у Південній Кореї, а потім тур проведе два заключні змагання в Об’єднаних Арабських Еміратах — Abu Dhabi Championship і DP World Tour Championship у Дубаї.

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