Евертон не заявив вінгера Гріліша на матч через порушення дисципліни — BBC Sport

«Евертон» не включив 31-річного вінгера Джека Гріліша до складу на матч Кубка англійської ліги проти «Ньюкасла» через порушення клубної дисципліни. Про це BBC Sport повідомило перед грою.

Причина відсутності

У клубі не уточнили деталей порушення. Водночас BBC Sport зазначає, що, за наявною інформацією, воно могло бути пов’язане з пропуском тренувального заняття.

Гріліш виступає за «Евертон» на правах оренди з «Манчестер Сіті». До цього він провів значну частину попереднього сезону в ліверпульському клубі за аналогічною домовленістю.

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Статистика вінгера

Минулого сезону англійський футболіст забив два м’ячі та віддав шість результативних передач у 20 матчах за «Евертон», після чого в січні зазнав травми стопи, яка достроково завершила для нього сезон.

Цього сезону Гріліш зіграв за «Евертон» п’ять матчів у Прем’єр-лізі та взяв участь у перемозі над «Вулвергемптоном» у третьому раунді Кубка англійської ліги. Перед поверненням до «Евертона» він також виходив на заміну за «Манчестер Сіті» у матчах Суперкубка Англії з «Арсеналом» і Прем’єр-ліги проти «Борнмута».

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