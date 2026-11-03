Евертон переміг Ньюкасл 1:0 у Прем’єр-лізі — The Guardian

«Евертон» здобув виїзну перемогу над «Ньюкаслом» з рахунком 1:0 у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Сент-Джеймс Парк». Єдиний м’яч на 49-й хвилині забив Тьєрно Баррі, який відправив м’яч у порожні ворота після помилки голкіпера Лукаша Горнічека, повідомляє The Guardian.

Помилка воротаря та вилучення

На початку другого тайму Горнічек не втримав удар Тайріка Джорджа з лівого боку, після чого Баррі добив м’яч у сітку. У першій половині зустрічі команди створили небагато небезпечних моментів: Гарві Барнс кілька разів зміщувався з лівого флангу під удар, а Джолінтон пробив із розвороту, але його спробу заблокував Джеймс Тарковскі.

У другому таймі «Ньюкасл» мав шанс зрівняти рахунок, коли після подачі Барнса Ентоні Еланга зіграв на дальній стійці. М’яч прокотився вздовж лінії воріт, однак повністю її не перетнув, і «Евертон» вибив його.

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Гості втримали перевагу

Наприкінці матчу «Ньюкасл» залишився в меншості: Джейкоб Ремзі, який вийшов на заміну, у компенсований час отримав другу жовту картку. Господарі завдали 17 ударів, але лише два з них були в площину воріт. У «Евертона» було п’ять точних ударів із 16 спроб.

Володіння м’ячем було майже рівним — 51% у «Ньюкасла» проти 49% у «Евертона». Для команди Маттіаса Яйссле це стала друга поразка від «Евертона» за п’ять днів: раніше вона поступилася 1:3 у Кубку англійської ліги.

Джек Гріліш знову не потрапив до заявки «Евертона». За даними видання, він пропустив тренування без дозволу, через що порушив клубну дисципліну. Натомість до складу гостей після двох пропущених матчів через протокол щодо струсів мозку повернувся Джарред Брантвейт.

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