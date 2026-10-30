Евертон переміг Ньюкасл 3:1 і вийшов до чвертьфіналу Кубка ліги — The Guardian

«Евертон» переміг «Ньюкасл» з рахунком 3:1 у Кубку ліги та вийшов до чвертьфіналу турніру. Наступним суперником команди Девіда Мойєса стане «Флітвуд Таун», повідомляє The Guardian.

До складу «Евертона» на матч не потрапив Джек Гріліш. Клуб повідомив, що гравець пропустив зустріч із дисциплінарних причин. За даними видання, він, ймовірно, без дозволу не прийшов на тренування в понеділок, однак згодом повернувся до занять із командою.

Гол Гарнера після тиску Ньюкасла

На початку матчу «Ньюкасл» більше володів ініціативою та створив кілька небезпечних моментів. Джордан Пікфорд відбив удар головою Гарві Барнса, а Фабіан Шер пробив здалеку. Після передачі Барнса Джейкоб Ремзі отримав нагоду в штрафному майданчику, але його удар заблокував Віталій Миколенко.

Рахунок відкрив «Евертон». Після далекого виносу Пікфорда Тайрік Джордж змусив Амара Дедіча втратити м’яч. Гейден Гекні віддав передачу на Джеймса Гарнера, який точним ударом у дальній кут забив свій перший гол у сезоні.

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Гекні та Баррі закріпили перевагу

Другий м’яч господарі забили після швидкої атаки, яку розпочав Пікфорд. Кірнан Дьюсбері-Голл пройшов уперед, а Тьєрно Баррі прострілив уздовж воріт на Гекні. Півзахисник забив свій перший гол у складі «Евертона».

У другому таймі «Ньюкасл» продовжив тиснути, але Пікфорд здійснив сейви після ударів Льюїса Голла, Ентоні Еланги та Ремзі. Згодом Гарнер перехопив передачу Дедіча, Дьюсбері-Голл вивів Баррі на ударну позицію, і нападник довів рахунок до 3:0. Ден Берн наприкінці матчу відіграв один гол ударом головою після подачі Джо Віллока. Після цього між Берном, Пікфордом, Джеймсом Тарковскі та Жоелінтоном виникла сутичка, за яку всі четверо отримали жовті картки.

Матчі чвертьфіналу Кубка ліги заплановані на тиждень, що починається 14 грудня.

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