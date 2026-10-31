Евертон та Манчестер Юнайтед зіграли 0:0 у жіночій Суперлізі — The Guardian

«Евертон» і «Манчестер Юнайтед» зіграли внічию 0:0 на «Гудісон Парк» у матчі жіночої Суперліги. Манчестерська команда не скористалася можливістю скоротити відставання від трійки лідерів турніру.

Мало моментів у перші 75 хвилин

Як повідомляє The Guardian, гості впродовж перших 75 хвилин майже не турбували воротарку «Евертона» Кортні Броснан. Наприкінці матчу «Манчестер Юнайтед» посилив тиск, а Броснан відбила удар Елізабет Терланд зблизька після передачі Джесс Парк.

У господарок небезпечний момент у першому таймі мала Ганна Бланделл, чий удар у верхній кут парирувала Феллон Тулліс-Джойс. Голкіперка «Юнайтед» також упоралася з ударами Орнелли Віньйоли до та після перерви. У центрі поля «Евертон» вдало діяв завдяки взаємодії Рози ван Гоол і Юки Момікі.

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Турнірне становище

Після восьми матчів «Манчестер Юнайтед» посідає четверте місце з 12 очками та різницею м'ячів -2. «Евертон» набрав 10 очок, має таку саму різницю м'ячів і піднявся на шосту позицію, випередивши «Арсенал», який мав провести свій матч наступного дня.

Для «Евертона» це була перша нічия в нинішньому розіграші ліги: до цього команда здобула три перемоги та зазнала чотирьох поразок. Водночас мерсісайдський клуб, який не перемагав «Манчестер Юнайтед» у 15 очних зустрічах жіночої Суперліги, залишився за два очки позаду суперниць.

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