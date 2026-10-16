FA збільшила витрати на гостинність і квитки на Вемблі на 25% — The Guardian

В Англії Футбольна асоціація Англії (FA) у сезоні 2025–2026 витратила 564 400 фунтів стерлінгів на квитки та гостинність для членів своєї ради. Це на 25% більше, ніж у попередньому сезоні, коли видатки становили 452 300 фунтів, повідомляє The Guardian.

Безоплатний доступ на матчі

До ради FA входять понад 120 осіб, серед яких голова Англійської футбольної ліги Рік Паррі, генеральний директор Асоціації професійних футболістів Махета Моланго та керівники Прем'єр-ліги. Члени ради можуть безкоштовно відвідувати на «Вемблі» матчі збірної Англії та Кубка Англії, зокрема півфінали й фінал турніру.

Кожен із них також може запросити одного гостя. Для членів ради передбачені безоплатні їжа та напої, а також місця преміумкласу. Представник FA пояснив зростання видатків оновленням пропозиції гостинності, щоб вона відповідала рівню послуг футбольних клубів та інших представників галузі.

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Витрати можуть зрости

Згідно зі звітністю FA, подальшому збільшенню витрат може сприяти програма Fellowship of Council, запроваджена у 2017 році. Вона дозволяє колишнім членам ради, які перебували в ній щонайменше дев'ять років, зберігати право на безоплатні квитки, їжу та напої після завершення повноважень.

Секретар компанії FA Річард Макдермотт зазначив у звітності, що зі щорічним зростанням кількості учасників Fellowship збільшуватимуться й витрати на квитки та гостинність. FA пропонує змінити пільги для учасників програми, щоб із 2027 року ці витрати почали скорочуватися.

Витрати на проведення засідань ради FA також майже подвоїлися: з 18 600 до 33 200 фунтів стерлінгів. Значну частину цього зростання пов'язали зі збільшенням витрат на гостинність.

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