Федерація футболу Туреччини відсторонила 147 посадовців за ставки — BBC Sport

Турецька футбольна федерація (TFF) відсторонила на 45 днів 147 посадовців футбольних клубів за порушення правил щодо ставок. Серед покараних — президент «Трабзонспора» Ертугрул Доган, повідомляє BBC Sport.

Рішення дисциплінарного органу

У вересні TFF повідомила про тимчасове відсторонення 448 осіб і передання їхніх справ до професійної футбольної дисциплінарної ради. Йшлося про підозри, що вони робили ставки, обіймаючи посади у клубах.

Федерація заявила, що 147 осіб порушили правила щодо ставок. Протягом 45-денного строку відсторонення вони не зможуть виконувати обов’язки у футболі.

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Інші справи

За даними TFF, фігуранти розслідування обіймали посади в клубах двох найвищих дивізіонів Туреччини протягом попередніх п’яти років. У 301 іншому випадку федерація не виявила достатніх підстав для дисциплінарних санкцій.

Регламенти TFF, а також правила ФІФА та УЄФА забороняють брати участь у ставках футболістам, тренерам і арбітрам. У листопаді 2025 року за результатами іншого розслідування TFF дискваліфікувала 149 арбітрів і 1204 гравців.

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