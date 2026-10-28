Фехтувальниця Ольга Харлан готується виступити на Кубку світу в Єгипті

0:00 / 0:00

Дворазова олімпійська чемпіонка та шестиразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях Ольга Харлан може найближчим часом повернутися до виступів на міжнародній арені. Українську спортсменку включили до списку учасниць навчально-тренувального збору в Італії, де вона нині проживає.

Ольга Харлан пропустила попередній сезон через вагітність. Спортсменка народила доньку Аріану, після чого зосередилася на відновленні та підготовці до повернення у великий спорт.

Востаннє українська шаблістка виходила на змагальну доріжку в грудні 2024 року — на етапі Гран-прі у французькому Орлеані.

Після народження доньки Харлан неодноразово заявляла про намір повернутися до професійних виступів. Водночас терміни її повернення залишалися невизначеними, адже було складно оцінити, скільки часу знадобиться спортсменці для повноцінного відновлення та набору форми.

Нові сигнали щодо можливого повернення спортсменки з’явилися після публікації наказу Міністерства молоді та спорту України про проведення спеціального навчально-тренувального збору в Італії.

Ім’я Ольги Харлан внесли до списку учасниць збору. Тренування мають відбуватися під керівництвом Андреа Теренціо — наставника, який привів українську збірну шаблісток до олімпійського золота на Іграх 2024 року.

Сам факт участі у зборі ще не означає, що Харлан гарантовано виступить на найближчих міжнародних змаганнях. Однак це може свідчити про те, що спортсменка продовжує підготовку до повернення.

Згідно з текстом наказу, учасниці тренувального збору також мають вирушити на найближчий етап Кубка світу в Єгипті, який запланований на листопад.

Остаточно підтвердити участь Ольги Харлан у турнірі можна буде після оприлюднення фінальних заявкових списків.

Якщо відновлення та підготовка спортсменки триватимуть за запланованим графіком, вона може посилити українську команду вже на початку олімпійського відбору до Ігор 2028 року. За попередньою інформацією, кваліфікаційний цикл має розпочатися у квітні наступного року.

Отже, включення Ольги Харлан до складу учасниць тренувального збору в Італії стало важливим сигналом щодо її можливого повернення. Водночас остаточні терміни відновлення та участь у найближчих турнірах залежатимуть від готовності спортсменки й офіційних заявок на змагання.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге у своїй кар’єрі досягла позначки в 50 перемог за сезон. Ювілейною стала перемога над китаянкою Го Ханьюй у 1/8 фіналу турніру Wuhan Open із рахунком 6:4, 6:1.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна покращитьпозицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

Читай нас у