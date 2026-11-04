Фенербахче обіграв Ліверпуль 3:2 у Лізі чемпіонів — Sky Sports News

«Фенербахче» переміг англійський «Ліверпуль» з рахунком 3:2 у матчі Ліги чемпіонів у Стамбулі. Гості двічі виходили вперед, однак господарі щоразу швидко зрівнювали рахунок і забили вирішальний м’яч на 79-й хвилині.

Дві відповіді на голи гостей

Як повідомляє Sky Sports, на 25-й хвилині 19-річний Трей Ньоні відкрив рахунок, забивши свій перший професійний гол. Уже через чотири хвилини Мейсон Грінвуд зрівняв рахунок ударом зі штрафного, після якого м’яч рикошетом від Жеремі Жаке змінив напрямок.

На 69-й хвилині Александер Ісак, який щойно вийшов на заміну, знову вивів «Ліверпуль» уперед. Швед забив головою після подачі Коді Гакпо, торкнувшись м’яча першим дотиком у матчі.

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Переможний м’яч Мурікі

«Фенербахче» вдруге відновив рівновагу вже на 73-й хвилині. Арчі Браун скористався непорозумінням між Гакпо та воротарем Аліссоном і відправив м’яч у ворота. На 79-й хвилині Ведат Мурікі головою замкнув високу подачу та приніс команді перемогу.

Для «Ліверпуля», команду якого очолює Андоні Іраола, ця поразка стала першою в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. «Фенербахче» здобув першу перемогу у своїй кампанії турніру.

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