Фенербахче відіграв 16 очок і переміг Олімпіакос в Євролізі — Anadolu Agency

Турецький «Фенербахче» в Греції переміг «Олімпіакос» з рахунком 64:61 у матчі сьомого туру баскетбольної Євроліги, відігравши 16 очок відставання. Вирішальний двоочковий кидок за 38 секунд до фінальної сирени виконав Вейд Болдвін, повідомляє Anadolu Agency.

Відставання після першої половини

«Фенербахче» розпочав гру з переваги 5:1, однак «Олімпіакос» відповів ривком 17:0 та завершив першу чверть за рахунку 20:8. У другій десятихвилинці господарі збільшили відрив до 30:14, але до великої перерви турецька команда скоротила його до десяти очок — 24:34.

На початку третьої чверті гості видали ривок 10:2 та наблизилися до суперника — 34:36. «Олімпіакос» набрав вісім очок поспіль, утім «Фенербахче» відповів серією 8:0. Перед заключною чвертю грецький клуб вів 49:45.

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Вирішальні секунди матчу

У четвертій чверті «Олімпіакос» мав перевагу 59:51, але «Фенербахче» скоротив різницю до одного очка — 60:61 — за 1 хвилину 11 секунд до кінця. Болдвін вивів гостей уперед 62:61, а згодом команда довела рахунок до 64:61 штрафними кидками. Саша Везенков в останні секунди не реалізував триочковий кидок, який міг зрівняти рахунок.

Найрезультативнішим у складі «Фенербахче» став Шавон Шилдс — 17 очок і сім підбирань. Болдвін набрав 14 очок і віддав п'ять передач, Шейн Ларкін записав до активу 13 очок та п'ять передач. У «Олімпіакоса» Везенков оформив дабл-дабл — 17 очок і 10 підбирань. Після перемоги «Фенербахче» має баланс 6:1 та ділить перше місце з «Панатінаїкосом», тоді як «Олімпіакос» має баланс 5:2.

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