Ферлонга передали на дисциплінарний розгляд через ймовірне хапання за пах — BBC Sport

Ірландського регбіста Тадга Ферлонга передали на дисциплінарний розгляд після матчу United Rugby Championship між Leinster та Munster. Причиною стало ймовірне хапання суперника за пах під час гри, повідомляє BBC Sport.

Скарга під час матчу

Гравець третьої лінії Munster Гевін Кумбс поскаржився арбітру Ендрю Брейсу на дії неназваного регбіста Leinster наприкінці першого тайму на стадіоні Aviva. Відеоарбітр Колін Стенлі тоді не зміг знайти відеодоказів інциденту.

Згодом 33-річного Ферлонга передали на розгляд за ймовірне порушення правила 9.27. Воно забороняє дії, що суперечать духу спортивної чесності, зокрема хапання, скручування або стискання геніталій.

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Можливі наслідки

United Rugby Championship заявила, що порядок дисциплінарного провадження ще узгоджують, а подробиці оголосять пізніше. У разі визнання провини Ферлонг може пропустити матчі збірної Ірландії в листопадовому Nations Championship проти Аргентини, Фіджі та Південної Африки, а також фінальний вікенд турніру в Лондоні.

Для порівняння, у жовтні 2025 року південноафриканський гравець першої лінії Ян-Хендрік Весселс отримав дев’ятиматчеву дискваліфікацію за хапання Джоша Мерфі за геніталії в матчі Bulls проти Connacht. Подібне покарання могло б також позбавити Ферлонга участі в матчі Leinster проти Sale на груповому етапі Кубка чемпіонів Investec і різдвяних дербі з Ulster та Munster.

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