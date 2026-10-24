Фернандес вийшла у фінал WTA 500 у Нінбо після перемоги над Бузковою — Interia Sport

Лейла Фернандес стала першою фіналісткою турніру WTA 500 у Нінбо, перемігши в півфіналі Марі Бузкову з рахунком 6:3, 7:5. Канадська тенісистка виграла матч у двох сетах, хоча чешка наприкінці другої партії мала перевагу з брейком.

Перший сет

На старті зустрічі тенісистки обмінялися брейками й за рахунку 2:2 зберігали рівновагу. Згодом Фернандес перехопила ініціативу, вийшла вперед 5:2 та завершила першу партію — 6:3. Канадійка реалізувала третій сетбол і виконала десять вінерів, повідомляє Interia Sport.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розв’язка другого сету

У другій партії Бузкова поступалася 0:2, але зуміла зробити брейк. Після цього вона виграла три гейми поспіль і повела 4:2. За рахунку 5:4 чешка знову мала перевагу з брейком, однак Фернандес виграла наступний гейм під нуль і зрівняла рахунок.

У вирішальних розіграшах другої партії канадійка зберегла холоднокровність і закрила матч — 7:5. У другому півфіналі турніру мають зіграти Єлена Рибакіна та Діана Шнайдер.

Читай нас у