Ферстаппен прагне відтермінувати титул Антонеллі на Гран-прі США — Dawn

На Гран-прі США в Остіні пілот Red Bull Макс Ферстаппен спробує здобути третю поспіль перемогу та відтермінувати святкування можливого титулу гонщика Mercedes Кімі Антонеллі. 20-річний італієць уже цього вікенду може достроково стати чемпіоном світу Формули-1.

Як повідомляє Dawn, Ферстаппен виграв два попередні етапи — Гран-прі Бахрейну та Сінгапуру. У восьми останніх гонках нідерландець сім разів фінішував на подіумі, зокрема двічі переміг і тричі посів друге місце. Він посідає четверту позицію загального заліку та відстає від лідера на 119 очок.

Умови дострокового титулу

Антонеллі випереджає свого напарника по Mercedes Джорджа Расселла на 102 очки. Щоб гарантувати собі титул у Техасі, італієць має виграти гонку, а Расселл — не фінішувати в першій дев’ятці. Водночас пілот Ferrari Льюїс Гамільтон має завершити заїзд не вище п’ятого місця.

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Якщо Антонеллі здобуде чемпіонство, він стане першим італійським чемпіоном Формули-1 з 1953 року, коли титул виграв Альберто Аскарі за Ferrari, а також наймолодшим чемпіоном в історії серії. Сам гонщик заявив, що попри близькість титулу має зосередитися на власному виступі та боротьбі за перемогу.

Боротьба на трасі в Остіні

Ферстаппен минулого року стартував з поулу та переміг на трасі Circuit of the Americas. Однак після тріумфу в Сінгапурі він не став прогнозувати, чи зможе знову поборотися за перемогу в Остіні, назвавши американську трасу суттєво іншою.

Обидва пілоти Mercedes отримають оновлений пакет для болідів перед серією з трьох етапів у США, Мексиці та Бразилії. Ферстаппен також звернув увагу на нерівне покриття траси в Остіні, яке, за його словами, може суттєво ускладнити вікенд. Гамільтон повертається на одну зі своїх улюблених трас, де намагатиметься здобути шосту перемогу та сьому в межах Гран-прі США.

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