FIA випустить оновлення ПЗ для дощових умов на Гран-прі США — Sky Sports News

Міжнародна автомобільна федерація FIA 25 жовтня випустить оновлення програмного забезпечення силових установок для дощових умов для Гран-прі США. Рішення ухвалили після проблем, які затримали старт гонки в Сепангу, Малайзія, на 48 хвилин. Про результати перевірки повідомляє Sky Sports News.

Що спричинило проблему в Сепангу

Під час кіл до стартової решітки в умовах дощу кілька болідів уповільнилися або ненадовго зупинилися. FIA встановила, що деякі машини на низьких обертах двигуна в окремих секторах траси, де діяло зниження потужності на 250 кВт, втрачали потужність більше, ніж передбачалося. Відновити її в цих секторах було неможливо.

Стартову процедуру скасували, а гонка розпочалася через 48 хвилин після того, як FIA передала оновлення програмного забезпечення всім командам і виробникам силових установок. За даними федерації, її технічна команда визначила причину проблеми та надіслала оновлені конфігурації командам і виробникам силових установок упродовж п’яти хвилин після призупинення старту.

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Заходи перед наступними гонками

Якщо на Гран-прі Сінгапуру очікуватимуть подібні погодні умови, FIA відновить конфігурацію, встановлену для етапу в Сепангу. Додаткове оновлення програмного забезпечення для дощової погоди мають випустити для Гран-прі США 25 жовтня.

Федерація також заявила, що програмне забезпечення тестували до його впровадження. Команди та виробники силових установок проводили симуляції, а повномасштабні випробування відбулися під час перших вільних практик на Гран-прі Бельгії та Нідерландів. FIA планує посилити можливості тестування й перевірки програмного забезпечення спільно з командами, виробниками силових установок і постачальником стандартизованого електронного блоку керування.

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