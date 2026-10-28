ФІФА могла отримати $5 млрд від квитків і пакетів гостинності на ЧС-2026 — Der Spiegel
ФІФА могла отримати близько 5 млрд доларів від продажу квитків і пакетів гостинності на чемпіонат світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на британську The Times.
Порівняння з турніром у Катарі
За даними видання, сума надходжень становить приблизно 4,49 млрд євро. За оцінкою The Times, вона більш ніж уп’ятеро перевищує квиткові доходи чемпіонату світу 2022 року в Катарі, які становили 929 млн доларів.
ФІФА не підтвердила названий розмір доходів у відповідь на запит. Представник організації заявив, що офіційні показники оприлюднять у наступному річному звіті після проходження необхідних процедур перевірки.
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На ЧС-2022 провели 64 матчі. На турнірі 2026 року після розширення складу учасників на 16 команд відбулося 104 поєдинки.
Критика цін і вторинного ринку
Високі ціни та практика продажу квитків на турнір у Північній Америці викликали значну критику й привернули увагу органів правосуддя в Німеччині та США. Через динамічне ціноутворення вартість квитків істотно змінювалася. На офіційному вторинному ринку ФІФА стягувала 15% комісії з продавця та покупця кожного квитка.
У ФІФА наголосили на наявності дешевших квитків і підвищенні виплат асоціаціям-членам організації. Представник ФІФА сказав The Times, що доходи турніру дадуть цим асоціаціям безпрецедентні ресурси для інвестицій у футбол.