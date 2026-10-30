ФІФА може подвоїти призові жіночого ЧС-2027 до $220 млн — The Guardian

ФІФА не зрівняє призові фонди жіночого та чоловічого чемпіонатів світу: для турніру 2027 року в Бразилії сума може зрости до 220 млн доларів, але становитиме приблизно третину від 655 млн доларів, передбачених для чоловічого змагання. Про це повідомляє The Guardian.

Призовий фонд можуть подвоїти

За інформацією Sky News, на яку посилається видання, ФІФА орієнтується на збільшення призового фонду жіночого мундіалю зі 110 млн доларів у 2023 році до 220 млн у 2027-му. Це буде більш ніж усемеро більше, ніж на жіночому чемпіонаті світу 2019 року у Франції.

У чоловічому чемпіонаті світу брали участь 48 команд, тоді як у жіночому турнірі в Бразилії зіграють 32 збірні. Тому фонд у дві третини від чоловічих 655 млн доларів міг би означати рівність виплат у розрахунку на одну команду. Остаточного підтвердження рішення не очікують до засідання ради ФІФА в грудні.

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Обіцянка рівності та додаткові виплати

Президент ФІФА Джанні Інфантіно у 2023 році називав рівність призових фондів метою організації на 2027 рік і заявляв, що ФІФА діє, а не лише говорить. Одна з високопоставлених співрозмовниць видання охарактеризувала рішення як значну втрачену можливість для федерації.

За даними джерел у ФІФА, рішення, ймовірно, пов’язане з комерційними доходами, які принесе жіночий турнір 2027 року. Водночас команди-учасниці отримають стільки ж коштів на підготовку, як і учасники чоловічого чемпіонату світу: виплату збільшили більш ніж удвічі — до 2,5 млн доларів на збірну.

ФІФА також гарантувала футболісткам перельоти бізнес-класом або чартерними рейсами та окремі номери в готелях. Крім того, за словами джерел у керівному органі, планують розширити програму виплат клубам і передбачити додаткові кошти для гравчинь, які візьмуть участь у турнірі.

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