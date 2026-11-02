ФІФА надасть членам ради доступ до документів про продаж часток ЧС — BBC Sport

ФІФА надасть членам своєї ради можливість ознайомитися з частиною документів щодо невдалого плану продати приватним інвесторам частки у чемпіонаті світу. Документи можна буде переглянути лише особисто у штаб-квартирі організації в Цюриху, Швейцарія, повідомляє BBC Sport.

Генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем написав членам головного органу ухвалення рішень організації, що доступ нададуть за визначених умов. Членам ради запропонували протягом двох тижнів повідомити, чи хочуть вони ознайомитися з матеріалами. Які саме документи будуть доступними, наразі невідомо. За словами Графстрема, такий порядок має забезпечити дотримання зобов’язань щодо конфіденційності.

Вимога УЄФА

Минулого місяця УЄФА дала ФІФА час до 2 листопада, щоб розкрити подробиці суперечливої пропозиції FIFA Forward Enterprise та відповісти на запитання про управління й ухвалення рішень. Лист Графстрема надійшов за кілька годин до завершення цього строку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно перепросив за відмову від плану на засіданні ради, однак не надав повного пояснення, як розробляли пропозицію. Він попросив надсилати запитання письмово.

Питання до ФІФА

За даними BBC Sport, у ФІФА вважали нереалістичним двотижневий строк для відповідей на понад 100 запитань УЄФА. В організації посилалися на підготовку нового молодіжного чемпіонату світу в Азербайджані та позачергового конгресу наприкінці місяця.

Джерела також повідомили BBC Sport, що можливість ФІФА відповісти на частину запитань обмежує юридична процедура, яку УЄФА ініціювала у США з вимогою розкрити докази й документи. УЄФА попередила, що може подати кримінальну скаргу у Швейцарії. Європейська футбольна спілка заявляла, що ФІФА не відповіла на низку фундаментальних запитань, зокрема щодо механізму ухвалення рішень та участі ради ФІФА.

Читай нас у